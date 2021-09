El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aprovechó la rueda de prensa de presentación de Luuk de Jong para hablar del futuro del club, donde remarcó el mercado de fichajes. No es noticia la entidad blaugrana está atravesando un complicado momento económico y ha tenido que deshacerse de jugadores como Messi y Griezmann, aunque Laporta es optimista y prevé que el próximo mercado será distinto.

El máximo responsable del club se mostró satisfecho en cuanto a este mercado estival a pesar de las bajas del club. Matizó que con la exigencias que mostraba la economía, desde las oficinas se hizo un buen trabajo y tienen una plantilla para competir. "Ahora estamos en un 80%, antes era un 110% de masa salarial respecto a los ingresos", aseguró.

También hubo tiempo para hablar de Ronald Koeman, actual entrenador, de la relación que ambos mantiene y Laporta ratificó que su apoyo hacia el holandés está al 100%, aunque para la posible renovación no tuvo palabras. Pero el tema que si salió fue el de Real Madrid-Mbappé, aunque el catalán no se quiso mojar, "lo que hacen los otros no es de nuestra incumbencia. No tengo nada más que decir".