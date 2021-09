El próximo lunes, `A balón parado´ se estrenará en Levante Televisión. El espacio deportivo se emitirá todos los lunes a las 15 horas con la presentación de Juanma Romero y el apoyo de la redacción de Superdeporte y Levante -EMV, así como un nutrido grupo de comentaristas que ofrecerá la mejor información y opinión del ecosistema deportivo valenciano.

¿Cuál es la filosofía de `A balón parado´?

La idea del programa pasa por hacer un análisis detallado de todo lo acontecido durante el fin de semana, con especial atención lógicamente a los partidos que hayan disputado el Valencia CF y el Levante UD. La opinión será también importante y basado precisamente en la información trataremos de pormenorizar en cualquier detalle relativo a la actualidad de los dos equipos de una manera fresca y desenfadada pero a la vez objetiva y con base.

¿Cuántos profesionales van a estar involucrados en el programa?

El espacio va a estar perfectamente sincronizado con el trabajo diario que se realiza en Superdeporte y Levante-EMV. Vertebrar las redacciones es clave para de esta manera ofrecer al telespectador una visión muy clara del ecosistema deportivo valenciano, por este motivo gran parte de los contertulios que estarán en la mesa todos los lunes van a ser periodistas y redactores que viven el día a día del Valencia CF y Levante UD y que puntualmente se lo ofrecen a todos sus lectores. Junto a ellos, vamos a tener analistas de fútbol para tener esta otra visión más profesional y deportiva y llegar a esos detalles que a lo mejor desde fuera no podemos alcanzar. En cierta manera queremos ser didácticos y al menos tanto para el experto como para el que sea un iniciado o no tenga una vinculación especial con ninguno de los dos equipos. Cuando las fechas de la temporada y las condiciones lo permitan tendremos también entrevistas con protagonistas que seguro la audiencia conocerá.

¿Qué papel van a tener los telespectadores?

La interacción va a ser también otro de los epicentros de `A balón parado´. Semana tras semana lanzaremos encuestas y preguntas para que el espectador y seguidor del programa se sienta partícipe del espacio. Aunque estamos estudiando las opciones para hacer el proceso más sencillo, las redes sociales van a ser un motor importante. Queremos que en el programa nos puedan enviar vídeos, dudas, sugerencias y por supuesto opiniones de todo lo que podamos luego debatir. Al final el programa está enfocado al aficionado y no podemos darles la espalda.

El núcleo informativo va estar centrado únicamente en Valencia CF y Levante UD?

Aunque el Valencia CF y el Levante UD van a ser el buque insignia vamos a ser un espacio vertebrador. En la misma línea que está trabajando por ejemplo Superdeporte con sus portadas, en el programa daremos también su protagonismo al fútbol femenino cuando proceda, sabiendo que afortunadamente contamos con dos equipos en la máxima categoría. Como enamorado del baloncesto, y aunque en Levante Televisión contamos con un espacio dedicado al Valencia Basket como es Superbasket, un lunes de éxito taronja será nuestro tema de apertura ya sea con el equipo masculino o femenino. Al final, el que lo merezca por sus logros deportivos, tendrá nuestro apoyo y reconocimiento público.

¿Cuándo se emitirá el programa?

El programa se emitirá todos los lunes a las 15 horas y tendrá una redifusión nocturna a las 22 horas y también en la matinal del martes a las Además, se podrá seguir a través de la página web de Superdeporte y en las diferentes redes sociales de Levante Televisión. El que no pueda verlo el lunes, podrá verlo en cualquier momento en la página de la televisión. No hay excusa para no ver `A balón parado´. Aprovecho para animar a todo el mundo a que nos vea, opine y nos lo haga llegar. Queremos divertir pero saber también la respuesta del público.