David Alaba ha llegado al Real Madrid para liderar la defensa desde el centro de la zaga y ya ha demostrado que tiene galones para hacerlo. Pese a eso, el austriaco ya se ha llevado los primeros palos desde Alemania después de que besara el escudo del equipo español en su presentación.

Por eso, el defensa ha concedido una entrevista a SportBild en la que cuenta como se siento estos primeros meses en Madrid y el motivo por el cual besó el escudo en su presentación con el club merengue.

"Para mí fue un día emocionante. Estaba feliz de haber llegado y quería mostrar lo feliz que estaba de poder afrontar un nuevo reto. No quería provocar a nadie besando el escudo, y menos al Bayern, donde pasé años increíblemente maravillosos. Siempre respetaré y querré al club. Ninguna acción cambiará eso", explicó Alaba.

"El número 27, que es el que llevaba en el Bayern, no está permitido en LaLiga y el club quería que llevara el número 4. Sergio Ramos es una leyenda absoluta. Sus actuaciones dentro y fuera del terreno de juego lo convierten en un modelo a seguir. Pero yo soy Alaba y no quiero que me comparen con otros, quiero escribir mi propia historia aquí", declaro el defensa sobre su nuevo dorsal.