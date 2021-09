La UEFA no dejará que el Ajax utilice su equipación inspirada en Bob Marley en la actual edición de la Champions League. Dicha camiseta es la tercera indumentaria del club de Países Bajos ha sido vetada por ser "una expresión diferente al logo del club o de los patrocinadores".

Dicha equipación está inspirada en el mítico músico Bob Marley y su movimiento rastafari, como motivo de que los aficionados del Ajax consideran su canción "Three Little Birds" como su himno no oficial desde el 2008. Todo esto comenzó cuando en un amistoso frente al Cardiff City, se pidió a los hinchas del Ajax que permanecieran en sus asientos y para hacer más amena la espera se les puso la mítica canción, la cual comenzaron a cantar los seguidores del Ajax.

"La Asociación Europea de Fútbol (UEFA) lo ve como una expresión diferente del logo del club, del logo del patrocinador o del patrocinador de la manga. No se permiten otras expresiones", explicaron en la la pagina web del Ajax Life cuando se les preguntaron por el motivo por el que se había decidido retirar los pájaros de la camiseta.