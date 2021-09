Ver para creer. A sus 36 años Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United y lo celebró por todo lo alto: doblete ante el Newcastle. El futbolista regresó al equipo que le vio explotar antes de su marcha al Real Madrid y demostró estar como una rosa. ¿La clave? El cuidado extremo de su cuerpo. Y, en concreto, su dieta. La dieta de Cristiano Ronaldo.

Aunque no es nueva la exigencia del portugués, los compañeros de Cristiano Ronaldo en el Manchester United se quedaron sorprendidos al ver la estricta dieta que el futbolista luso sigue para mantenerse activo con 36 años. Así lo ha desvelado Lee Grant, tercer portero del United, en una entrevista con la radio inglesa TalkSport, en la que ha hablado sobre el impacto de la dieta de Cristiano.

"El viernes, cuando acabamos de comer, había varios postres en el menú, tarta de manzana, brownies con nata, etc. Pero nadie se atrevía a ir a por ellos", contó Grant. "Un compañero me preguntó "¿Qué tiene Cristiano en su plato?". Y era el plato más sano que te puedas imaginar. Tenía varios platos y uno de ellos tenía quinoa, aguacate y un par de huevos cocidos. Es normal que esté en ese increíble estado de forma", apuntó.

Cristiano Ronaldo, dieta para mantener su forma a los 36 años

Cristiano, que debutó este sábado con el United, marcó dos goles contra el Newcastle, sus primeras dianas con la camiseta de los 'Diablos Rojos' desde 2009. Este martes, en la Champions League contra el Young Boys, tendrá la oportunidad de seguir aumentando su racha goleadora.