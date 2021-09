Cumbre por la renovación de Ansu Fati con el FC Barcelona. Ayer se reunió el ‘10’ del club blaugrana con Jorge Mendes para hablar de su continuación en el Barça. Jugador y representante se juntaron para cenar y charlar acerca de su futuro, y a dicha reunión después se incorporó Mateu Alemany, director deportivo del conjunto culé.

Pues según ha informado 'Què t'hi jugues' de la SER. Pese a que la oferta del Barça es baja por su mala situación económica, el atacante podría estar cerca de renovar. Ansu Fati y Pedri son la clave del futuro del conjunto blaugrana y ambos están cerca de terminar su contrato, por lo que ahora se están avanzando las negociaciones.

Ambas partes siguen negociando para llegar a un acuerdo, pero el Barça promete que en las próximas temporadas, cuando el club mejore su situación económica, pagará mejor al joven jugador.

Recuperación

La recuperación de Ansu Fati va por buen camino y podría regresar muy pronto. Lo cierto es que el jugador ya ha podido realizar de forma completa su primer entrenamiento a las órdenes de Koeman y se espera que pueda aparecer antes del parón.

Por tanto, el jugador no estará este fin de semana contra el Granada para no asumir ningún riesgo. Pero en los próximos encuentros podría reaparecer en cualquier momento. La idea del club y de Koeman es la de no presionar al futbolista para que vuelva cuanto antes, sino que quieren esperar hasta que esté 100% recuperado y que esté en buena forma.