El triunfo contundente del Manchester City en Champions por seis goles a tres frente al Leipzig pasó a un segundo plano tras la finalización del choque con las palabras de Guardiola. El humor de la afición dio un giro de 180 grados en cuestión de minutos con las palabras de el técnico en referencia a la afición que acudió al estadio.

"Me gustaría que viniera más gente al estadio", fueron las palabras del catalán en rueda de prensa, a lo que el secretario general del club oficial de aficionados del Manchester City, Kevin Parker, le contestó: "Debería ceñirse a entrenar y no a hablar de otras cosas". Parker apeló a la dificultad de la gente en acudir al Etihad un miércoles a las 20h y remarcó "no creo que nadie en ningún lugar del club deba cuestionar la lealtad de la afición".

Todo esto ha provocado un barullo al alrededor de la figura del entrenador, que tras lo sucedido ha vuelto a hablar en referencia al asunto y ha asegurado que no se va a disculpar sobre ello, ya que, según su versión, no le parece una falta de respeto, "pedí a la gente que viniera a ayudarnos, pero estos muchachos no entienden mis comentarios. Estoy aquí para defender lo que dije. Cuando cometa errores me disculparé, pero no me disculparé por lo que dije. Se quienes somos y me gustan los fans que tenemos", sentenció el entrenador de los 'Sky Blue'.