A Mbappé solo le queda un año de contrato y todo apunta a que saldrá del PSG. El francés ha rechazado varias propuestas de renovación, ya que su sueño es jugar en el Real Madrid. El conjunto parisino piensa poner mucho dinero encima de la mesa para intentar que el delantero se quede.

Hasta enero no podrá haber negociación Mbappe-Real Madrid hasta enero y el club blanco ha tomado una decisión con el delantero. Los merengues tienen claro que quieren al francés y más si va a llegar gratis, pero para ello deben atarlo.

Y como los rumores no dejan de alimentarse, según desveló Pipi Estrada anoche en El Chiringuito: "El Real Madrid ha tomado la decisión de no hablar más de Mbappé", comentaba el colaborador. Y es que, según Pipi, no quieren ni siquiera comentarios en los pasillos de las instalaciones para que el equipo se centre en esta temporada.