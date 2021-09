Riqui Puig pertenece a la plantilla del FC Barcelona y es de los pocos jugadores que aún no ha tenidos minutos esta temporada. Y no es por lesión, sino porque Koeman no confía en el centrocampista y no cuenta con él.

El técnico culé ha confiado en jugadores del filial como Gavi y Nico antes que en un futbolista del primer equipo como es Riqui. La confianza es cero en el centrocampista y así lo ha hecho saber en la rueda de prensa previa al partido Barcelona-Granada.

"Tiene que mejorar en muchos aspectos de juego. El otro día calentó y fue una posibilidad de entrar al partido, pero tuve que hacer el cambio de la lesión de Jordi Alba", señaló. "Tiene que trabajar como cualquier joven", añadió.

Por otra parte, a Koeman también le preguntaron por la recuperación del Kun Agüero, y se mostró prudente con la vuelta del argentino. "El Kun está trabajando con el campo en el fisio y todavía le falta", explicó. Agüero no estará en el partido del lunes contra el Granada, pero sí estarán jóvenes como Gavi, Balde y Demir, los cuales podrían jugar antes que Riqui Puig.

"No tengo ni un miedo de poner a un joven de inicio, pero poner seis enseguida tampoco es bueno. Si participan y tienen sus partidos. Es difícilismo saber cuándo van a tener más partidos. Si es un jugador como Pedri no lo puedes parar a ser titular. Depende de muchas cosas".