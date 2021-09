Fran Escribá no dejó títere con cabeza en la rueda de prensa posterior al Villarreal-Elche, en el que su equipo perdió por cuatro goles a uno, y en el que consideró que su equipo salió gravemente perjudicado por una decisión del colegiado. Según su criterio, Pedraza tuvo que ser expulsado en la primera parte y apuntó al colegiado del encuentro, Alejandro Muñiz Ruiz, como culpable.

"El partido está marcado por la segunda tarjeta a Pedraza en la primera parte. Es una jugada clara, todos nos podemos equivocar, yo me equivoco y todos nos equivocamos, pero lo de hoy es mala fe. Hemos visto que Emery ha cambiado a Pedraza al descanso, que es la mejor explicación de que era tarjeta", dijo.

"Esa jugada es de mala fe. Todo el mundo sabe que esa tarjeta es la segunda amarilla, y si no tiene la primera se la saca seguro. Por eso, y a partir de ahí, el partido es una mentira. Si de habla de los goles y del Villarreal superior sin hablar de esa jugada es mentir. El partido es esa jugada. Estoy enfadado. Como diría Groucho Marx, he visto un gran arbitraje pero no ha sido hoy", explicó.

"Tras esa jugada llega el error de Enzo, pero no estoy para hablar ya de nada más. Es una jugada vital. Este es un partido marcado por esa jugada, es verdad que en la segunda parte ellos estaban mejor, pero esa segunda parte no es verdad. El equipo trabajó, nunca bajó los brazos y siguió buscando entrar en el partido, hemos buscado el segundo gol para entrar en el partido y buscando el gol nos ha caído el cuarto", zanjó el asunto Fran Escribá.