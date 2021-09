Dani Alves dejó el Sao Paulo a principios de mes por una deuda que mantenía el club con él de 3 millones de euros. El lateral brasileño no se presentó a los entrenamientos en la fecha fijada después de sus compromisos internacionales por los mencionados impagos y al cabo de unos días, el conjunto 'tricolor' anunció que rescindía su contrato.

Una vez conocida la noticia, se lo relacionó con muchos clubes, el Flamengo como su destino más probable, pero nada de ello le ha convencido, así que, como ha anunciado: "No ficharé por ningún club esta temporada".

Mediante un comunicado en su cuenta personal de Instagram, ha compartido que esta es su intención y que no es un adiós, que esto no ha terminado y que volverá. A su vez, también ha manifestado que volvió a Brasil para lograr un sueño, y lo ha hecho, por lo que no puede estar más feliz.

Este es el comunicado íntegro:

"Vengo aquí para informarles que he optado por no fichar por ningún club durante el resto del año. Vine a Brasil por el sueño de un niño y el sueño se cumplió. Ser campeón con el club del corazón no tiene precio. No se trata de dinero, se trata de valores, se trata de hombría, se trata de carácter, se trata de legado. Es necesario tomar decisiones difíciles, pero como de costumbre, nada en mi vida ha sido fácil. Es solo otra decisión. Gracias a todos por su interés, pero me gustaría que el capítulo se cerrara sin ninguna interferencia. Sé que se dijeron muchas cosas, pero la verdad es solo una, vine aquí por un sueño y me voy de aquí cumplida. Muchas gracias #NOHATERMINADO #VOLVERÉ"