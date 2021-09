Mourinho volvió a quejarse de los árbitros. Esta vez lo hizo en la derrota de su Roma ante la Lazio, el eterno rival de la ciudad y con los goles de Pedro Rodríguez, al que descartó nada más llegar al club 'giallorossi' sin ni siquiera dejarlo entrenar para tratar de convencerlo de lo contrario.

Dolido por la derrota como le suele suceder, el portugués cogió los micrófonos y 'cargó' contra el árbitro del encuentro y el VAR, que no apreciaron un posible penalti de Hysaj sobre Zaniolo en la jugada anterior al 2-0 del conjunto 'biancocelesti'.

"El 'director del partido' fue decisivo. El árbitro y el VAR no estuvieron a la altura. Jugamos mejor y merecimos otro resultado. La sensación que tiene la gente como yo, que entrené en Italia hace diez años, es que el fútbol italiano ha mejorado mucho. Lamentablemente el árbitro y el VAR no tenían el nivel para un partido como este", indicó el luso sin pelos en la lengua.

Las quejas del técnico de la Roma no se quedaron ahí. Además del penalti no señalado, Mourinho criticó al colegiado del encuentro por no sacarle la segunda amarilla a Lucas Leiva: "Faltó la segunda amarilla a Lucas Leiva. Fueron dos acciones parecidas a las de Pellegrini. Él sí fue expulsado (no jugó ante la Lazio por sanción), y esta vez nada".

En definitiva, para Mou, la Lazio no mereció ni mucho menos la victoria: "Fuimos el mejor equipo, claramente cuando encajas tres goles algo has fallado, pero dos fueron contragolpes y uno llegó mientras esperábamos un penalti a favor". Una más de Mourinho. Derrota y críticas al árbitro. No se podía saber.