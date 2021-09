Unai Emery ha comparecido en la previa del partido de este miércoles ante el Manchester United en Old Trafford y consultado sobre quién es el favorito, ha admitido que ese ese papel recae sobre los red devils, aunque eso no significa que el Villarreal les tenga miedo: "Temer no, respetar sí. En el momento que es temor lo que yo llamo respeto es cuando empiezas a perder el partido. Entendemos que el Manchester United es el claro favorito, lo era en la final y ganamos en los penaltis. Ellos perdieron contra el Young Boys, fíjate la sorpresa. Hay circunstancias en el campo que se igualan, las motivaciones, cuando le faltas el respeto a ciertas cosas . Lo difícil es ganar y ganar y ganar y ganar. Tener esa regularidad. Mañana el Manchester United va a ser el mejor que podamos esperar. Necesita demostrar su poderío. Hablar de Cristiano, Cavani y Marcial es estar hablando de un nivel top. Extremos como el fichaje de Sancho... Ese es el respeto, pero del respeto no pasamos al temor. También lo que ha hecho Solskjaer hace que los respetemos y que los consideremos favoritos".

Respecto al posible once, ha reconocido que a los últimos fichajes aún les falta adaptacion: "Las alternativas son muchas con dos jugadores nuevos que van a necesitar adaptación, necesitan tiempo, cada partido nos va dando informacion. Entre Boulaye, Paco, Danjuma, Yeremi más Peña necesitamos jugadores que sean capaces de jugar al pie y también correr. Estamos en ese proceso de conocimiento y adaptacion de jugadores nuevos. Empiezan a aparecer cosas pero todavía faltan muchas".