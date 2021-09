Koeman no atraviesa por su mejor momento como entrenador del Barça, ni mucho menos. Su nombre está en el punto de mira constantemente y su estancia en banquillo culé parece tener las horas contadas. El último en opinar sobre el técnico neerlandés ha sido la leyenda valencianista Santiago Cañizares, en el programa 'La pizarra de Quintana' de Radio MARCA. El ex guardameta habló sin tapujos. "Koeman no me pareció nunca un buen entrenador", admitió.

Además, Cañizares habló con argumentos para justificar su opinión sobre el todavía técnico del FC Barcelona. "No es capaz de construir un proyecto, nunca hace autocrítica". Concluyó su opinión dando su punto de vista sobre el conjunto azulgrana desde que es entrenado por Ronald. "Con el paso del tiempo estamos viendo un Barça más deteriorado".