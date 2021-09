El joven centrocampista del FC Barcelona Pablo Martín Páez Gavira, 'Gavi', el defensa del Chelsea Marcos Alonso y el delantero del Villarreal Yéremi Pino son las tres grandes novedades de la lista de Luis Enrique Martínez para la Final a Cuatro de la Liga de Naciones de la semana que vienen.

La gran sorpresa de la convocatoria de 23 futbolistas del técnico asturiano es la del canterano blaugrana, que cumplió 17 años el pasado mes de agosto, y que da el salto a la Absoluta tras haber debutado ante el Getafe con el conjunto catalán.

Considerado una de las 'perlas' de la Masia, el centrocampista, que puede jugar tanto de mediocentro como en posiciones más ofensivos, debutó a finales de agosto con la selección Sub-18 y también ha jugado con otras selecciones de las categorías inferiores. Ronald Koeman le ha dado minutos desde su estreno ante los 'azulones' y también ha jugado ya los dos partidos de la Liga de Campeones ante el Bayern y el Benfica.

🎮 Una CONVOCATORIA al más puro estilo FIFA.



🇪🇸 @LUISENRIQUE21 presenta los ITEMS FIFA 2022 de los jugadores que integran la lista para disputar la Final Four de la #NationsLeague.



Ritmo, regate, tiro, pase, defensa y físico... ¡La media de nuestros chicos es 🔝!#VamosEspaña pic.twitter.com/GR0HyOwTbO — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 30 de septiembre de 2021

Por su parte, Marcos Alonso, lateral izquierdo del Chelsea, es el elegido ante las bajas en esa posición de los lesionados Jordi Alba y José Luis Gayà. El madrileño, que debutó de la mano de Julen Lopetegui en marzo de 2018, vuelve tres años después de que Luis Enrique le llamase en sus primeras listas como seleccionador, jugando los dos duelos ante Inglaterra de la primera Liga de Naciones.

Finalmente, la tercera principal novedad es la de Yéremi Pino, que da el salto desde la Sub-21 y que ve premiado su buen inicio de temporada con el Villarreal, aprovechando también el hueco que hay en la delantera por las bajas de Álvaro Morata y Dani Olmo. El canario ya estuvo en la 'burbuja' diseñada tras el positivo de Sergio Busquets previo a la Eurocopa, pero no fue de los que debutó en el choque ante Lituania en una selección compuesta por jugadores de la Sub-21.

Además, el técnico asturiano, que no citó a ningún '9' puro, también volvió a llamar a Pedro Porro (Sporting Portugal), seguramente en busca de soluciones para el lateral derecho. El extremeño ya estuvo en la convocatoria del parón del pasado mes de marzo y debutó con la 'Roja' en la sufrida victoria ante Georgia (1-2).

Por otro lado, como estaba previsto, Luis Enrique ha vuelto a llamar al centrocampista Pedri (FC Barcelona), al defensa Pau Torres (Villarreal) y al delantero Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), que tuvieron descanso en la anterior lista por su paso por los Juegos Olímpicos.

Pablo Fornals (West Ham) se mantiene entre los elegidos por el seleccionador, mientras que, aparte de los lesionados, se caen de la anterior convocatoria del pasado mes de agosto el centrocampista Brais Méndez (Celta) y el extremo Adama Traoré (Wolverhampton).

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Italia está en un momento álgido. Fueron campeones de Europa de manera merecida, y creo que han batido el récord mundial de partidos sin perder".



➡️ "El partido tendrá un morbo especial. Debemos pensar que podemos ser los primeros en ganarles".#VamosEspaña pic.twitter.com/mTcsEhj5fw — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 30 de septiembre de 2021

España se medirá el próximo 6 de octubre en San Siro (Milán) a Italia en una de las dos semifinales de la segunda edición de la Liga de Naciones de la UEFA, en lo que será una reedición de las que disputaron en julio ambos combinados de la Eurocopa. Bélgica y Francia se verán las caras al día siguiente en Turín y los respectivos ganadores pelearán por el trofeo el domingo 10 en San Siro, y los perdedores el mismo día en el estadio de la Juventus.

Luis Enrique: "Podría ser pronto para Gavi"

La sorpresa generada por la llamada de Luis Enrique Martínez a Gavi hizo reconocer al seleccionador que "podría ser pronto" pero liberó al jugador de toda presión y aseguró que no le importa la edad.

"Podría ser pronto pero lo que es peligroso es arriesgar con jóvenes que crees que no tienen el nivel necesario y que los expones. Conociéndole como le conozco desde hace años y viéndole como ha competido cuatro ratitos, no tengo ninguna duda de que va a ser un jugador importante en el Barcelona y la selección", defendió en rueda de prensa.

Gavi solo ha disfrutado de dos titularidades con el primer equipo del Barcelona, un hecho que no condiciona a Luis Enrique que incluso llegó a soltar en tono irónico que igual es titular en la semifinal de Milán ante Italia.

"Me motiva a traerlo antes de tiempo pero va a jugar de titular ante Italia, depende lo que vea entrenando. La edad no es importante, lo que veo me gusta mucho y quiero verlo en contexto selección y si es capaz de asimilar lo que consideramos importante para jugar. Como rendimiento hay garantía de que está más que preparado", añadió.

Luis Enrique explicó que su intención es ver de cerca al jugador y que pueda mostrarle en los entrenamientos su crecimiento. "Con Gavi busco refrendar lo que he visto, lo ves a este nivel en la tele y te sorprende su rendimiento".

"Referencia en la cantera del Barça"

"Le conozco de hace bastante tiempo porque es referencia de la cantera del Barça. No tengo ninguna duda del rendimiento que dará en el futuro y cuando jugadores causan baja puedo ver a otros. Con este calendario tan intenso hay lesiones, es una pena para los que no pueden estar, y una oportunidad para Gavi, un interior con estilo puro Barça, muy interesante con balón, tiene que crecer pero aporta cosas muy interesantes para verlo en el contexto de selección. Seguro que estará a la altura", opinó.

El mal momento que atraviesa el Barcelona es un condicionante para el joven centrocampista pero Luis Enrique resaltó la manera como está encarando Gavi el momento y aprovechando su oportunidad.

"Lo normal es no gestionar de una manera positiva eso y no tener un gran rendimiento, pero la personalidad de Gavi no nos va a sorprender. Hemos visto como compite en categorías inferiores y lo sigue haciendo al máximo nivel", elogió.

"Está claro que no es el mejor contexto, siendo veterano hay ocasiones en las que la situación de clubes te ha superado, imagina los jóvenes. No hay que ir con urgencias ni presionarlos, aquí no va a tener ninguna presión, viene a aportar su frescura capacidad y sin ninguna exigencia", sentenció.

Convocatoria de la Seleccción

PORTEROS: Unai Simón, Robert Sánchez, David De Gea

DEFENSAS: César Azpilicueta, Pedro Porro, Eric García, Aymeric Laporte, Iñigo Martínez, Pau Torres, Sergio Reguilón y Marcos Alonso.

MEDIOS: Sergio Busquets, Rodri Hernández, Pedri González, Mikel Merino, Koke Resurrección y Gavi Páez.

DELANTEROS: Ferran Torres, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal, Pablo Fornals, Marcos Llorente y Yéremi Pino