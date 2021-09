"El culpable siempre es el entrenador, pero hay que exigir más a los jugadores", esas fueron las palabras de Ronal Koeman después de un nuevo cataclismo del Barça en Lisboa. El Benfica destapó una vez más las carencias del equipo blaugrana que ya estaba cuestionado antes del encuentro y que dio un paso en falso en su andadura en la cuerda floja. Da Luz sentenció a Quique Setién hace poco más de un año y podría haber hecho lo propio con el neerlandés. La decisión está ahora en manos de Joan Laporta y la gente de su máxima confianza en el terreno deportivo. El técnico, después del partido, aseguró que se siente “muy respaldado” por los jugadores. “¿Por los demás? No sé”, respondió cuando fue preguntado por la directiva.

"No puedo decir nada de mi futuro. No sé qué piensa el club, no está en mis manos, y por eso no quiero contestar nada. Ya veremos. Acepto el mundo en el que vivimos los entrenadores”, agregó. “El resultado final es duro de aceptar. No se corresponde con lo que ha pasado sobre el césped. A pesar de ir perdiendo, hemos jugado bien hasta el 2-0. La gran diferencia es que ellos han marcado y nosotros no. Hemos desaprovechado cuatro ocasiones”, fue su análisis sobre la desoladora derrota en la capital portuguesa. “Hay muchos equipos que defienden mejor que nosotros. Hemos estado algo blandos. Somos inferiores a muchos conjuntos de Europa en físico y velocidad y tenemos que ganarles gracias a nuestro juego. Y eso es lo que hemos intentado hacer, pero no hemos sido eficaces”, destacó también.

Realista, pero optimista

En relación con las palabras del capitán Sergio Busquets, que catalogó la situación de “crítica”, Koeman dijo que “todo el mundo sabe cuál es el problema del Barça”. “No voy a discutir el nivel de este equipo. No se puede opinar de un equipo que no tiene que ver con lo que era en los últimos años. Estamos en un momento en el que hemos cambiado muchas cosas y nos faltan algunos efectivos. Estoy cansado de repetir siempre lo mismo. Hemos perdido a los jugadores que marcaban las diferencias. Para mí es más claro que el agua. Esta es la realidad”, añadió con contundencia en las palabras y crispación en el tono. Reconoció que “el culpable siempre es el entrenador”, pero no tuvo ningún reparo en aseverar que “también tenemos que exigir más a los futbolistas”. Sobre su planteamiento, opinó que durante algunas fases del encuentro fue “muy bueno” y que su equipo solo fue inferior en “efectividad”.

Respecto a la sustitución de Gerard Piqué en el minuto 33, Ronald explicó que el central “tenía una tarjeta y ha estado a punto de ver la segunda” y que “teniendo en cuenta el juego que hemos hecho de arriesgar en la presión contra futbolistas rápidos, no podíamos hacer otra cosa”. “Frenkie ha llegado bien al área rival en la primera media hora de juego, pero ha sido de los que ha fallado”, afirmó para justificar el cambio de posición de De Jong. Aunque “el Benfica ha demostrado que es un equipo fuerte”, el entrenador del Barça se mostró optimista con las opciones azulgranas de clasificarse para los octavos de final de la Champions League. “Si ganamos los dos partidos contra el Dinamo de Kiev y el Benfica pierde contra el Bayern, llegaremos al enfrentamiento directo en casa con dos puntos más”, sentenció.