Ronald Koeman ha empezado la rueda de prensa citando a Van Gaal. Un guiño a las palabras de su compatriota cuando se presentó ante los medios con la frase: "Amigos de la prensa, felicidades, yo me voy".

El técnico ha comparecido visiblemente molesto, consciente de la situación que está viviendo y el distanciamiento evidente con Laporta. También ha transmitido la sensación de cierto hartazgo con la prensa, tras días de ver listas de posibles sustitutos

Estas han sido sus frases más polémicas:

Relación con Laporta

"Me he enterado de que el presidente ha estado mañana aquí pero no lo he visto. Una vez más a mí no me han dicho nada. Tengo ojos, tengo orejas. Ya sé que sé filtran muchas cosas, pero a mí una vez más no me han dicho nada".

Cómo puntuaría su trabajo

"Estoy harto de defenderme a mí mismo. No tiene sentido, la gente que sabe puede analizar la situación del equipo y del club. Hemos hecho cosas importantes a pesar de asumir cambios importantes en el club. Habrá gente que piensa que son faltas de respeto y piensan que el club tiene que dar tiempo a este equipo. Me gustaría explicar bien lo que pienso cuando llegue el día".

El debate del sistema

"Para mí no es cuestión de un sistema, se juega según los jugadores que tienes. Si no tienes extremos, hay que buscar laterales. El trabajo de un entrenador es poner los jugadores que tienes. Su tuviera la bolsa de dinero Messi seguiría aquí".

¿Se le ha faltado al respeto?

"No hace falta contestar. ¿Tú que piensas?"

El mejor momento y el peor

"El mejor momento, ¿tengo que contestar? Parece que estoy fuera contestando esto. El mejor momento fue la firma como entrenador del Barça. El peor momento, la marcha de Messi".