Pep Guardiola y su Manchester City afrontan este domingo otro partidazo de altura, visitando al Liverpool de Klopp en Anfield. Tras la derrota sufrida en París, Guardiola reconoció estar muy satisfecho con la versión mostrada por su equipo. Preguntado por los resultados sorpresa de la Champions, como las derrotas de Barça o Madrid, el catalán reconoció no estar sorprendido, debido al gran nivel de la competición.

“No me sorprende ver los resultados de la Champions. Llevo 12 años jugando esta competición y soy consciente de cómo ha subido el nivel. Cada partido puede ser un peligro, incluso para los grandes. En el pasado, cuando advertía lo difícil que es ganar un partido, la gente quizás no me hacía caso. Por eso cuando te clasificas para la próxima Champions, tienes que celebrarlo. Cuando ganas un partido en la fase de grupos, tienes que celebrarlo. Cuando pasas a octavos de final, tienes que celebrarlo y darle el crédito que merece”, reflexionó Pep.