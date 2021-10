Liverpool contra City. Jürgen Klopp contra Pep Guardiola. El fútbol europeo ha presenciado pocos duelos tan feroces como el que han dispuesto estos técnicos, de los más influyentes de la última década. Mañana llega el próximo asalto. Los ‘reds’ reciben al campeón inglés en Anfield en un duelo que pondrá ante el espejo dos de los proyectos más consolidados del planeta.

Será el 22º enfrentamiento entre ambos entrenadores, desde que coincidieron en Alemania dirigiendo a Borussia Dortmund y Bayern de Múnich respectivamente hasta hoy. Los registros firman un total de nueve victorias para Pep, nueve más para Klopp y tres empates. Una igualdad que se romperá el próximo domingo en Liverpool, pero que ilustra el nivel de excelencia que se exigen ambos entrenadores, como reconoció Guardiola en rueda de prensa.

"Son los mejores"

"Klopp me ha hecho mejor entrenador, no tengo ninguna duda de ello", sentenció el de Santpedor, elogiando a un Liverpool al que consideró años atrás como el rival más duro al que se había enfrentado, junto con el Barça de Luis Enrique. "Me ha puesto a un nivel de exigencia superior para pensar, trabajar y tratar de derrotar a sus equipos. Esta es la razón por la que sigo en este negocio. Porque hay ciertos entrenadores que intentan dar un paso adelante y tienes que trabajar y mejorar para ganarlos", añadió.

El alemán por su parte tampoco dudó en destacar la labor de Pep: «Seguramente son el mejor equipo de Europa actualmente. Sabemos que sólo si llegamos a nuestro mejor nivel tendremos alguna opción ante un equipo como el City». También reconoció quedar impresionado con el último duelo de su rival ante el PSG: «Cuando piensas en la calidad que tiene la plantilla del PSG, y luego ves como el Manchester City fue capaz de dominarlos en su propio campo, esto te dice mucho. Mucho del nivel y la calidad del City».

Pep ya profanó Anfield

Su enfrentamiento del curso pasado marcó un antes y un después en la historia de ambos clubes. En particular en la del City, que consiguió su primera victoria en Anfield en la era de la Premier, y Guardiola pudo sumar los tres puntos en una plaza donde nunca había ganado hasta la fecha.

Pase lo que pase, este curso será diferente. El regreso de la afición a los estadios sirve otro reto a los celestes: ganar en un Anfield lleno hasta la bandera y con un ambiente feroz, de día grande. Guardiola aceptó el reto y celebró el regreso de la afición: «Estoy encantado de que vuelvan los fans a Anfield y de que podamos vivir un ambiente fantástico de nuevo. Espero que podamos manejarlo bien. Los fans siempre ayudan mucho, pero tratamos de hacer nuestro partido con o sin gente».

¿Los dos candidatos?

De forma injusta, en el arranque del curso se subestimó al Liverpool en la carrera por la Premier por varios motivos. El primero, por primario que parezca, fue el no haber realizado ningún fichaje deslumbrante. Mientras Lukaku y Grealish llegaron a Chelsea y City, los ‘reds’ apostaron por mantener el bloque. El segundo, porque los malos resultadosdel Liverpool coincidieron con el despertar del Chelsea. El gran tramo final de los de Tuchel, conquistando la Champions, les elevó entre los grandes favoritos en liga. Y tan cierto es que están allí, como que el Liverpool no se ha ido.

Los ‘reds’ son actualmente líderes de la Premier, con un punto más que el City, así que el enésimo duelo entre Klopp y Guardiola volverá a decidir el liderato de la Premier. Y no sólo esto: apunta con poner en evidencia que, pese a los grandes fichajes y los nuevos proyectos, los últimos dos reyes ingleses pueden seguir dominando el país.