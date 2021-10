Paco López salió a sala de prensa cabizbajo, consciente de la situación del equipo y triste por cómo se dio el encuentro. El técnico de Silla reconoció estar fastidiado pero no quiso cerrarse en lamentaciones. Quiso mirar al frente y aferrarse en el trabajo y en corregir los fallos que están lastrando a su equipo. Además, restó importancia a lo sucedido con Maffeo.

¿Cómo están los ánimos tras la derrota?

Después de un partido, cuando pierdes, el estado de ánimo no puede ser de alegría. Fastidiado, como los jugadores, pero cuando te caes te tienes que levantar otra vez. Levantarse y persistir, no queda otra.

¿Qué pasó con Maffeo?

A mí no me vais a oír lo que pasa en el campo. Hay que entender los nervios, todos quieren ganar. Hay urgencias por ganar, por lo que se queda ahí.

¿Cómo ha visto el partido?

En la primer aparte ha estado más igualada. Ha trascurrido como teníamos previsto. Estamos en ese momento en el que nos falta acierto en los últimos momentos. En una jugada a balón parado ha llegado el gol, pero el equipo ha reaccionado, ha querido morir en área rival. Hay que seguir trabajando y creyendo, no queda otra.

¿Se le acaban las ideas tras tantos meses sin ganar?

Las ideas nunca se acaban, esto es fútbol. Cuando no ganas hay preocupación, pero es normal. Nuestra idea es seguir, continuar y levantarnos. Es fútbol. Trato de poner en valor lo que hace el equipo. Sería preocupante si el equipo no creyese, pero no es así. Desde las emociones negativas y el pesimismo no se llega a ningún sitio.

Son dieciséis partidos sin ganar...

Ahí trataría de ser justo. No me parece justo enlazar dos temporadas. No está siendo justo en estas ocho jornadas. Repasando los partidos ha pasado de todos. Contra el Cádiz y el Rayo se escaparon los puntos al final. Lo que está claro es que llevamos muchas jornadas sin ganar, pero en nada hay que seguir quejándonos. Mañana mismo hay que levantarse porque queda un mundo.

¿Considera justo el resultado?

Siempre digo que el resultado es justo, otra cosa son los merecimiento. Dentro del partido se juegan muchos. No puedo estar disgustado con el trabajo del equipo, pero los detalles nos están penalizando. Si hubiésemos metido el penalti hubiésemos sido merecedores del gol.