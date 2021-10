"Nos meten dos goles con muy poco y a partir de ahí podríamos estar 3 horas jugando que no meteríamos un gol", fueron las impactantes declaraciones de Gerard Piqué en los micrófonos de Movistar Plus tras la derrota de su equipo en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid. La derrota ha sentado muy mal en Can Barça por la aplastante superioridad de un rival directo por el título y el capitán no se cortó a la hora de señalar la incapacidad del Barcelona para hacer goles.

El '3' culé no se quedó ahí, sino que también reconoció el mal momento que viven en la entidad. "El tema está complicado, estamos sufriendo. Son tiempos difíciles y no lo habíamos vivido antes y no queda otra que seguir luchando", explicó Piqué.

"No es un problema único, sino que hay varios, pero yo creo que la gente ya lo percibe, ya lo sabe. Hay que estar ciego para no ver lo que nos falta", contestó a la cuestión sobre cuál es el problema futbolístico de base en la crisis blaugrana.