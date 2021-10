El exfutbolista inglés, Gary Neville, ha dado un toque de atención a Cristiano Ronaldo por la actitud del portugués al término del Manchester United - Everton. El delantero marchó directamente al túnel de vestuarios tras terminar el partido. Cristiano salió del campo visiblemente molesto por jugar solamente la última media hora del choque.

Por su parte, Neville considera que el portugués “salió de la cancha murmurando para sí mismo, lo que lanza las preguntas al aire: ¿Con quién está molesto?”. Las reacciones polémicas de grandes jugadores de la talla del propio Cristiano suelen generar controversia en la prensa, además de recaer en el técnico del United, Solskjaer. Por ello, el comentarista de Sky Sports advierte que “acciones como esa ejercerán una presión real sobre el entrenador, más presión de la que ya tiene”.

Cristiano ha gozado de un comienzo fulgurante en términos goleadores en la Premier League. La estrella portuguesa ha anotado tres goles en cuatro partidos jugados, además de dos goles en los dos compromisos de Champions disputados. Sin embargo, el veterano atacante no ha visto puerta en los dos últimos partidos ligueros. Neville ya da por hecho que “Cristiano está molesto cuando no juega o no marca”. Asimismo, la derrota también pesa en el orgullo del portugués. Pero “Cristiano no siempre va a marcar, tal vez no vaya a jugar todos los partidos”.

Pero los enfados de Ronaldo no deben pasar factura al vestuario del club inglés: “Solksjaer necesita llamar la atención a Cristiano sobre su actitud y decirle que si va a hacer eso, al menos lo haga en el vestuario”. El técnico noruego cuenta con un elenco de estrellas complicado de gestionar, pues la competencia por la titularidad se ha endurecido a raíz de los fichajes astronómicos de Cristiano, Jadon Sancho y Varane.

Un comienzo dubitativo

La andadura del conjunto inglés empezó de forma idílica al son de los goles de Cristiano, con goleadas a clubes como Newcastle y Leeds por 4 a 1 y 5 a 1, respectivamente. No obstante, con el paso de los partidos llegaron las dificultades. El West Ham apeó a un Manchester sin Cristiano de la Copa de la Liga tras vencer por 1 a 0.