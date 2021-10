Levante y Getafe se medirán la próxima jornada liguera en el Ciutat el domingo 17 a las 18:30. En este partido no estará Paco López, cesado como técnico granota tras marchar 18º con sólo 4 puntos y sin conocer la victoria en lo que llevamos de curso. En una situación parecida, pero con sólo un punto en la tabla se encuentra el conjunto madrileño. Los de Ángel Torres, entrenados por Míchel, marchan últimos con mísero empate en su posesión, si bien es cierto que la imagen del equipo no ha sido tan mala como la que marca la clasificación.

El Getafe busca entrenador y ahí es donde el presidente intentó fichar a Diego Martínez. El ex del Granada u Osasuna era el favorito de Ángel Torres en verano y por ello habría vuelto a intentar su contratación recientemente, recibiendo de nuevo una respuesta negativa. "Míchel todavía sigue porque Diego Martínez volvió a rechazar al Getafe", afirmó Rafa Marín en 'A balón parado', de Levante TV. El club ha seguido buscando un técnico para que tome las riendas cuanto antes, pero no será la primera opción del presidente ¿Qué entrenador llegará al Ciutat? Lo que parece seguro es que no será Míchel.