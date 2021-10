Nunca llueve a gusto de todos. Y en el fútbol, menos. De la misma manera que todos tenemos un entrenador dentro, lo normal es que también tengamos un lado forofo que nos lleve a interpretar una misma jugada con diferente criterio si afecta o no a nuestro equipo. Y los comentaristas no están exentos de tender a defender su punto de vista subjetivo. Si además es un exfutbolista quien debe juzgar una acción que afecta al equipo de su corazón, claramente le ocurrirá lo mismo. En general.

La política de Movistar de contar cada vez más con exfutbolistas no gusta a todo el mundo. A los 'Maldini', Miguel Ángel Román, Carlos Martínez o José Sanchis se les están uniendo cada vez más exfutbolistas a la hora de comentar un partido. En el pasado estaban nombres tan reconocidos como Michael Robinson (DEP), Zubizarreta o Cañizares, comentaristas que se mostraban bastante imparciales a pesar de haber pasado por varios equipos de Primera. Ahora, son cada vez más los exfutbolistas que, bien o mal, copan horas como comentaristas y eso no le ha sentado muy bien a un gran sector de seguidores. Esto es al menos lo que se ha podido extraer de un tuit del periodista Rubén Uría, donde la mayoría de las respuestas se alinearon con su pensamiento.

"¿He dicho ya que la "nueva" política de comentaristas de 'Movistar Fútbol' me parece una puta tomadura de pelo para los aficionados de todos los equipos? Lo digo porque pensaréis que es por que ya no estoy ahí. Lleváis razón. Ok. Y dicho eso, os digo, da puta vergüenza ajena". Cerca de 3.000 'Me Gusta' y más de 700 retuits dejan clara la postura de sus seguidores.

Sin ir más lejos, basta con remontarse a mediados del mes de septiembre para ver la repercusión mediática negativa que tuvo la cadena tras colocar a Roberto Carlos a comentar el partido que enfrentó al Real Madrid con el Valencia CF junto a Valdano. Las redes criticaron fervientemente la parcialidad de los comentaristas en favor del conjunto madrileño.