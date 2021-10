José Enrique, exfutbolista de Liverpool, Villarreal y Newcastle entre otros, mandó un recado a Luis Enrique después de conocer la convocatoria de España para la Nations League. El valenciano fue tajante con el seleccionador, y consideró que, a día de hoy, se hacen pocos méritos para ir con la absoluta, poniendo el foco en Gavi y Sergi Roberto.

De hecho, el propio José Enrique se mostró incrédulo ante la llamada del centrocampista del Barça. Reconoció que no merece ir con España, y se puso como ejemplo ya que, “estando on fire”, nunca le convocaron para representar a su país. "Yo jugué con el Liverpool y no logré ir convocado cuando estaba on fire, pero ahora parece que es demasiado fácil jugar con España en cuanto haces dos o tres buenos partidos y en mi opinión no debería ser tan fácil representar a tu país. Gavi apenas ha jugado 200 o 300 minutos con el Barcelona y ya va a la selección absoluta. Te paras a pensar y dices, ¿pero esto qué es?", señaló.

Pese a ello, creyó que es importante mantener un bloque y no alterar la variedad de convocados. Desde la llegada de Luis Enrique apenas ha habido una línea continua y considera que es la clave para que España tenga éxito. "Ahora hay mucha diversidad y Luis Enrique elige a los jugadores que están más en forma, eso me gusta, pero al final es necesario dar estabilidad al equipo", dijo.