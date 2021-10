Adil Rami es prácticamente un exfutbolista. Este verano ha regresado a Francia para enrolarse en el Troyes después de pasar por Turquía, Rusia y Portugal. A sus 35 años, cada vez participa menos de las alineaciones. Es más, esta temporada todavía no ha debutado con su equipo. De todas formas, su pasado en el Valencia o en el Sevilla hizo que se tuviera que medir con Messi en varias ocasiones, recibiendo numerosos goles en contra.

Es obvio que Rami ya no es el de hace una década, pero Messi tampoco. Y, sin embargo, no teme enfrentarse al actual crack del PSG. "Ahora es más un pasador, lo que se lo pone más fácil a los defensas, podemos esperarlo. Creo que ya no puede hacer sus carreras de slalom con tanta frecuencia", indica en la web oficial de la Ligue 1 el que fuera central internacional.

Doce son las veces en las que se midió a Messi en España, siendo incapaz de ganar ni uno sólo de dichos duelos. "Entonces era demasiado fuerte. En ese entonces él siempre estaba detrás de mí, acechando desde la línea de banda. Era increíble", admite. Veremos qué ocurre en mayo, cuando el central cuente ya con 36 años y el delantero con 34.