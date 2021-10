Luis Enrique Martínez compareció en rueda de prensa en San Siro para valorar la final de la UEFA Nations League que medirá a España ante Francia. El técnico mostró su optimismo habitual y considera que con un buen funcionamiento como equipo, la Roja puede derrotar a una Francia que definió como "la mejor selección del mundo a nivel individual".

Lucho señaló que el conjunto galo "tiene un once de nivel top mundial, de referencia en sus clubs. A nosotros nos queda la baza de ser un equipo mejor. El fútbol es un deporte maravilloso, premia a los que mejor juegan y nuestra arma será la de mostrarnos mejores como colectivo y hacer el partido que nos interesa”

Del tridente de Francia (Benzema, Mbappé y Griezmann), Luis Enrique apuntó que "es indiscutible el potencia y calidad de arriba. Son buenísimos, capaces de decidir partido de manera individual, pero no cambiaremos un ápice de lo que nos ha llevado hasta aquí. Tenemos ambición, calidad y estamos ante un deporte de equipo. Vamos a meter en problemas a Francia, no sé si será suficiente para victoria, pero tenemos un estímulo muy grande. No hay mayor motivación que jugar contra la campeona del mundo tras ganar a la de Europa como era Italia".

Lucho evitó esta vez entrar al trapo con los medios de comunicación y se centró solo en el fútbol ya que "el resto forma parte del show". Al asturiano solo le interesa "llegar a la final y conquistar el título. Es una experiencia que desconocemos la inmensa mayoría y queremos recuperar esos aires de victoria para hacer felices a los nuestros".

Optimismo

El técnico recordó que "siempre soy optimista" y que quiere "dar la vuelta a la sensación” de que no son favoritos como les pasó frente a Italia. Luis Enrique insistió en que “tenemos unas ganas locas de hacer un partido como la otra semifinal”. Para ello, será básico tomar "riesgos, jugar de tú a tú y que el único balón que haya en el campo sea el de España”.

Eso sí, el míster avanzó que con Mbappé y el resto de atacantes galos "habrá unas consignas individuales", pero que "en fase de ataque no nos afectará". Lucho quiso restar presión a sus futbolistas y apostilló que "en general venimos relajados, éramos los menos favoritos de las cuatro selecciones y ahora tenemos la ambición de las cotas más altas".

Su bloque es la esperanza y recalcó que “no hay jóvenes y veteranos, sino jugadores defendiendo una bandera, una selección y un país".

El toque más distendido llegó al final con la pregunta de un medio francés sobre el posible once. Luis Enrique bromeó al respecto: "Pondremos once jugadores diferentes para dar ambiente al grupo y sobre todo para que Deschamps no sepa quien va a jugar”.