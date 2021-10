Sergio Busquets, capitán de la selección española, aseguró este domingo, después de perder 1-2 frente a Francia la final de la Liga de Naciones, que el segundo tanto del equipo galo, obra de Kylian Mbappé, fue en fuera de juego.

"Hemos tirado bien la línea y era fuera de juego de Mbappé. El árbitro ha dicho que Eric García hacía por jugar el balón y que a partir de ahí rompía el fuera de juego. Pero no tiene sentido. No ha querido jugar el balón, ha intentado cortar como cualquier defensa", afirmó en declaraciones a Televisión Española.

Busquets resaltó que España hizo méritos "para no perder", lamentó que Francia marcara dos goles en un par de jugadas "calcadas" e insistió en que el segundo tanto, para él y para sus compañeros, "parecía fuera de juego desde dentro".

"No queda otra que seguir trabajando y felicitar a los campeones. Hay que dar un paso más para conseguir títulos. Sabíamos de su peligro, hemos intentado tener posesiones largas y en muchas fases del partido lo hemos conseguido. Cuando mejor estábamos, le han dado la vuelta al partido y es una pena", apuntó.

"Hay que darle valor llegar hasta aquí, jugar una final de un torneo nuevo pero difícil. Que nos sirva para competir, coger experiencia y de aquí a un mes tenemos unas fechas claves para el Mundial", señaló.

Azpilicueta: "Decide el VAR, no lo entiendo"

El defensa César Azpilicueta también lamentó la derrota encajada y criticó la concesión del segundo gol francés, validado por el VAR aunque "el árbitro es el que está para tomar decisiones".

"No entiendo el gol anulado. El árbitro está para tomar decisiones y lo que tienen que hacer es por su propia iniciativa y que vaya al monitor. El fuera de juego es claro pero él piensa que Eric tiene opciones de jugar. La decisión la toma el VAR y eso es lo que me cuesta entender", dijo Azpilicueta en Televisión Española.

"En el momento que la decisión está tomada no hay vuelta atrás y el equipo se ha ido hacia adelante tuvimos ocasiones para empatar pero su portero hizo buenas paradas", recordó Azpilicueta.

El jugador del Chelsea se mostró satisfecho por la imagen ofrecida ante Francia en la final. "Está claro que es la campeona del mundo. Queríamos jugar con nuestra identidad y lo hemos conseguido. Nos costó diez minutos coger el tono y hemos jugado con nuestra forma hasta el final. Hemos durado poco con ventaja y eso ha sido una pena luego nos ha costado más".

"El resultado es el que manda y nos hubiera gustado acabar de otra manera pero lo que manda es el resultado. Estoy orgulloso del grupo. Desde el primer partido contra Italia con solo dos entrenamientos jugamos de tú a tú a la campeona de Europa. Ahora contra una gran selección como Francia hemos estado a un gran nivel. Bueno, ahora a pensar en noviembre", añadió el defensa español.

La selección española afrontará en noviembre compromisos para la fase de clasificación para el Mundial. "Estamos preparados para noviembre. El equipo está trabajando con el poco tiempo aprovechándolo al máximo. Estamos en una disposición que dependemos de nosotros mismos", concluyó.

Laporte: "Cada árbitro interpreta como quiere"

Aymeric Laporte, defensa de la selección española de fútbol, coincidió con sus compañeros en el caso del tanto de Mbappé en posible fuera de juego, cada árbitro las interpreta "como quiere".

El central de España lamentó la decisión del colegiado que supuso el 1-2 definitivo a favor de Francia. Destacó el buen papel de su equipo durante el partido y afirmó que hizo un fútbol mejor que el cuadro galo.

"Una derrota difícil. Hemos demostrado ser un gran equipo a pesar de la juventud, hemos demostrado mejor fútbol que ellos, pero lo que vale es el resultado. En el fuera de juego, hay nuevas normas y cada árbitro lo interpreta como quiere, en este caso a favor de ellos. No le quiero dar más vueltas", dijo en Televisión Española.

Sobre si Luis Enrique contará con el grupo de jugadores que se enfrentó a Italia y a Francia, reconoció que no "sabe" a quien convocará para los dos próximos compromisos de España ante Grecia y Suecia.

"Lo hemos hecho muy bien, hemos demostrado ser un gran equipo, una gran selección y hoy nos ha faltado quizá un poco de suerte, no encajar tan rápido el empate. Eso es lo que nos ha costado el partido. Hoy Yo quería que ganásemos nosotros, me da igual que sea Francia, no es una alegría especial", concluyó.

Oyarzábal: "No ha jugado a fútbol"

El atacante de la selección española Mikel Oyarzábal se mostró orgulloso del nivel ofrecido en la Liga de Naciones y lamentó la derrota contra Francia en la final, decidida por una acción que considera "en claro fuera de juego".

"Todos los que hemos jugado al fútbol sabemos que es fuera de juego. El que ha puesto esta norma es porque no ha jugado al fútbol. El árbitro dice que tiene Eric intención de jugarlo. Es algo que habría que cambiar. Más allá de eso dar la enhorabuena a Francia. Este es el camino", explicó en Televisión Española el jugador de la Real Sociedad.

Oyarzábal subrayó el buen nivel ofrecido por España. "Hemos hecho un buen partido y en dos detalles, dos chispazos se nos ha ido el partido. El equipo tuvo luego oportunidades, la mano de Lloris pero hay que estar orgullosos por lo que hemos hecho", dijo.

El jugador de la Real Sociedad es un fijo para Luis Enrique. "No sé si me lo he ganado o no pero cada vez que vengo intento hacer lo mejor que puedo y en el club también para tener méritos para la selección", concluyó.