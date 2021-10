Para Iturralde González, el gol de Mbappé subió al marcador de manera lícita. El exarbitro, colaborador de Carrusel Deportivo en la Cadena SER, comentó la jugada en las ondas y, desde su punto de vista, consideró que el tanto del francés es correcto pese a que reconoce que el atacante partió en fuera de juego.

"Sale en fuera de juego claro. Que tocar no quiere decir que evite el fuera de juego, tiene que intentar despejar y yo no veo ese despeje. En la repetición se tira al suelo para despejar y si la toca es gol. Si va al suelo y la toca habilita a Mbappé", comentó en Carrusel Deportivo.

Además, el excolegiado añadió más contexto a la acción para despejar cualquier tipo de duda, aunque a nivel nacional, el clamor es prácticamente unísono ya que existe muchísima polémica sobre el gol que le arrebató a España la Nations League.

"Para mí sale en fuera de juego claro. Tocar es un mal despeje, no quiere decir que evite el fuera de juego... En la repetición no se ve que la toca Eric pero se tira para despejar. Si la toca, es gol. La visión que tenemos no hemos visto el balón. Si va al suelo y la toca habilita a Mbappé. La toca. Para que no haya polémica, Mbappé no le está interfiriendo en el despeje, le está condicionando. Como Mbappé no disputa, condiciona... En el reglamento pone interferir. Eric García es libre de despejar o no. En mi época esto tampoco era fuera de juego también se hablaba de interferir", dijo.

Por último, tiró de reglamento. "Se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una 'salvada' por parte de un adversario", finalizó.