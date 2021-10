A Georginio Wijnaldum no le están saliendo las cosas en París a nivel personal. Pese a asegurar en 'l'Équipe' hace unos días que en lo grupal estaba contento e impresionado con el nivel del equipo, en lo individual la película es bien distinta. El centrocampista llegó libre a territorio galo después de dejar a un lado la oferta del Barça con la intención de ser importante en el nuevo y multimillonario proyecto parisino. Pero, de momento, la aventura personal está siendo un camino repleto de obstáculos.

En declaraciones a 'NOS', Wijnaldum aseguró no vivir un buen momento en el PSG por la falta de minutos. No es feliz. Pochettino aún no lo tiene como un intocable y, de hecho, otros como Ander Herrera le han pasado por delante.

"No puedo decir que esté completamente feliz. No jugar es algo preocupante. Porque la situación no es la que querría, pero así es el fútbol y tendré que aprender a lidiar con ello. Soy un luchador. Tengo que ser positivo y trabajar duro para darle la vuelta a la situación. He jugado mucho en los últimos años, siempre he estado en forma y lo he hecho muy bien. Esto es algo diferente y lleva su tiempo acostumbrarse a ello. Tenía muchas ganas de esta nueva etapa y, cuando llega, pasa esto. Es complicado”, aseveró el holandés.

Verratti, Herrera, Gueye, Paredes... Todos ellos parecen partir por delante en los pensamientos de Mauricio Pochettino, que hace semanas pidió tiempo al jugador para que pudiera aclimatarse al nuevo equipo.