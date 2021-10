A Luis Enrique se le cuestionó durante la Eurocopa, entre otras cosas, por no haber sabido esperar a Sergio Ramos, que apretaba para poder reaparecer y estar, al menos, cuando llegaban los partidos importantes. El seleccionador hizo oídos sordos y dejó al de Camas fuera, una decisión que, con el tiempo, ha sido más que acertada. No solo Ramos no estaba listo para jugar en verano, sino que meses más tarde todavía no ha podido regresar a los terrenos de juego.

El central llegó a París ya recuperado de la operación de rodilla a la que había sido sometido, una noticia que se confirmó pasando los pertinentes reconocimientos médicos que deben realizarse cuando hay algún fichaje. Pero lo cierto es que, sin comunicados médicos públicos, las constantes molestias físicas le han impedido poder volver a jugar. Quizás no estaba 100% recuperado de su rodilla...

¿Cuándo regresará? La prensa francesa apostaba en las últimas horas por que el futbolista regresara ya este mismo viernes a la convocatoria parisina en el duelo ante el Angers, que ya llevaba unos días entrenando y que ya solo necesitaba minutos de competición para recuperar su mejor tono físico. Estas informaciones contrastan con la que anunció ‘El Chiringuito’, que aseguraba que el defensor todavía necesitaba algo más de tiempo para volver a estar disponible. Desde el PSG, el caso de Ramos se ha llevado con sumo secretismo. Llegó aparentemente recuperado, así que ha sido en París cuando las lesiones han vuelto a llamar a su puerta. Tampoco parece que en la capital gala tengan mucha prisa. Marquinhos y Kimpembe forman un eje de la zaga más que potente, por lo que la vuelta de Ramos no es precisamente prioritaria.