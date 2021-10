Ousmane Dembélé se encuentra en la recta final de la recuperación de su enésima lesión, la que se produjo en la Eurocopa con Francia y que le ha impedido sumar un solo instante esta temporada. Pero es que tampoco tiene asegurado el francés contar con minutos cuando regrese, pues está condicionado por su negativa, de momento, a renovar. Una situación que no beneficia a ninguna de las dos partes y habrá que ver hasta dónde se estira la cuerda. El Barça no va sobrado precisamente de delanteros con desborde y el futbolista no puede permitirse el lujo de estar parado.

El Barça tensa la cuerda

'Dembouz' no participó este miércoles del partidillo del conjunto azulgrana frente al Cornellà, pero sí en los dos primeros entrenamientos de la semana hizo una parte de trabajo con el grupo y tocó balón. Imposible llegar para este domingo contra el Valencia, los objetivos están puestos en los retos que vendrán, como el clásico del 24 de octubre.

Desde el punto de vista físico, Dembélé podría tener minutos, de forma progresiva, ya en el duelo de máxima rivalidad, o al menos entrar en la convocatoria, pero mientras continúe dando largas a la propuesta de renovación del club, el francés podría ver muy comprometida su situación en el equipo.

El Barça no quiere dar su brazo a torcer y anda con la mosca detrás de la oreja. Acaba contrato el 30 de junio y el acuerdo se está dilatando más de lo esperado, pese a las continuas reuniones con su agente, mientras grandes de la Premier como Manchester United o Chelsea están a la expectativa.

Nadie sale beneficiado

Podrá discutirse la postura del jugador, y también la del club, pero lo que es evidente es que nadie saldrá beneficiado si Dembélé, cuando esté recuperado, no tiene minutos por no haber renovado. Ronald Koeman necesita a un futbolista de las cualidades del 'Mosquito', que cuando está en forma es desequilibrante y determinante, y el futbolista, con un largo historial de lesiones a sus espaldas, debe ir sumando partidos para encontrar sus mejores sensaciones. La situación es inquietante.