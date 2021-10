¿Recuerdan el gol de Mbappé (1-2) contra España? Además de significar el definitivo tanto de la final de la UEFA Nations League y con el que los franceses volteaban el marcador frente a España, llegó con polémica. Con mucha polémica. Pese a que Eric García hizo por cortar el balón en profundidad con dirección Mbappé, el atacante del PSG estaba en fuera de juego cuando arrancaba rumbo a Unai Simón. El resto ya es historia.

Gol que subió al luminoso y el enfado entero de un país que no entendía la regla y los motivos por los que no se había señalado fuera de juego cuando lo era muy claro... El revuelo generado con la interpretación arbitral ha sido tal que la UEFA, tal y como adelantó AS, estudiará cambios en la norma del fuera de juego.

Para Roberto Rosetti, director de árbitros de la UEFA, "Anthony Taylor tomó una decisión correcta basada en la Ley existente y su interpretación oficial", ya que "el jugador intervino deliberadamente para jugar el balón y el oponente no interfirió en el juego”. En los parámetros UEFA, el hecho de que Eric interviniera o hiciera por hacerlo ya era suficiente para validar la posición de Mbappé. No era así, por mucho que 'expertos' como Fouto (que ya se llevaron las críticas tras la defensa de sus argumentos) lo manifestara, según la normativa IFAB.

La realidad es que, aunque la UEFA sigue pensando que el colegiado hizo bien, Rosetti admite que "este caso muestra que la interpretación actual de la Ley parece estar en conflicto con el espíritu de la misma Ley, que es evitar que cualquier jugador se aproveche de su posición de fuera de juego". Por ello se estudiará "la postura de la UEFA" para "adecuarla al objetivo de la Ley". "Ya me he puesto en contacto con mis colegas de la FIFA y la IFAB y discutiré las soluciones en la próxima reunión del Panel Asesor Técnico de la IFAB", zanjó.