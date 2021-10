El centrocampista del Barça Frenkie de Jong explicó que el conjunto azulgrana ha jugado "con mucha intensidad y actitud" tras vencer por 3-1 al Valencia en el partido de LaLiga Santander en el Camp Nou.

"Estamos en una semana clave y es muy importante esta victoria para sumar puntos y confianza. Siempre es una pena cuando ellos marcan tan pronto, pero hemos reaccionado muy bien", añadió el futbolista neerlandés.

Respecto al gran protagonista del partido, Ansu Fati, que marcó el primer gol azulgrana y provocó el penalti del segundo, De Jong dijo que "es muy importante" para el equipo "por su velocidad profundidad y uno contra uno, y además tiene gol".

Precisamente, el centrocampista no quiso mojarse demasiado sobre si el penalti estuvo bien señalado: "No he visto muy bien la jugada ni el vídeo, pero para mí era penalti".