Mateu Alemany, quien fuera Director General del Valencia CF, se ha referido al nuevo Valencia CF de José Bordalás en la previa del FC Barcelona-Valencia CF.

Alemany ha destacado en los micrófonos de Movistar LaLiga el cambio que ha dado el Valencia CF con su nuevo entrenador, José Bordalás. "El Valencia CF tiene muy buen equipo y con el nuevo entrenador han dado un paso hacia adelante en sus niveles defensivos y de agresividad", manifestó.

Menos expresivo estuvo cuando le cuestionaron sobre la presencia de Anil Murthy en el palco del Camp Nou. Mónica Marchante le avisó al ahora miembro del área deportiva culé de la presencia de Anil, pero a Mateu no le hizo demasiada gracia. "Sí, lo he visto, lo he visto", dijo con una sonrisa en la cara y sin demasiadas ganas de comentar algo al respecto. En realidad no quiso hacerle caso.

Eso sí, Mateu (que no salió bien del Valencia CF tras las discrepancias con la propiedad y el cese de Marcelino) se refirió al club y destacó que le tiene un "especialísimo afecto, sobre todo a la afición".