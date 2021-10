La jornada 9 de Primera División termina con la Real Sociedad como nuevo líder de LaLiga Santander tras superar al Mallorca en San Sebastián. Fallaron al envite Real Madrid y Atlético, que vieron cómo sus partidos ante Athletic Club y Granada se aplazaban a causa del tardío parón de selecciones y la próxima jornada de Champions. El que no falló fue el FC Barcelona, que pese, a comenzar perdiendo en el Camp Nou ante el Valencia, logró darle la vuelta al marcador gracias a un Ansu Fati que ha demostrado que ha vuelto dispuesto a tirar del carro del equipo de Koeman.

Por abajo, Alavés y Getafe se hunden un poco más. Los vascos perdieron otra vez ante el Betis con un gol de los verdiblancos en el último suspiro y los madrileños no pasaron del empate ante un Levante al que tampoco acaban de salirle las cosas en este inicio de competición y que también ha caído a la zona de descenso.

La próxima jornada tendrá como plato fuerte uno de los partidos más esperados del año: el FC Barcelona - Real Madrid, que se jugará en el Camp Nou el domingo a las 16:15 horas.

Levante - Alavés (0-0)

Levante y el Getafe no pasaron del empate sin goles en un duelo especial porque ambos equipos estrenaban entrenador, una situación que ocurría en la Liga española por segunda vez en su historia, la primera desde 1996. De un lado Javi Pereira y del otro, Quique Sánchez Flores. El estreno fue flojo, sobre todo por el miedo a perder en ambos conjuntos, los cuales no conocen la victoria pese a estar en la jornada 9 del campeonato.

Real Sociedad - Mallorca (1-0)

La Real Sociedad se colocó líder de la Liga Santander tras derrotar al RCD Mallorca (1-0) gracias a un solitario tanto de Julen Lobete, que decidió la contienda en el último suspiro. La tarde comenzó a torcerse para los vascos cuando pasaban los minutos y no llegaba el gol. Isak fue quien tuvo la más clara y Elustondo, pasada la media hora, también desperdició el gol. De ninguna manera cambió el marcador, pese a las oportunidades 'txuri urdines', hasta que el canterano Lobete aprovechó un gran pase de Gorosabel para lograr el 1-0 en una notable maniobra.

Rayo - Elche (2-1)

El Rayo Vallecano demostró que está en un buen estado de forma y olvidó su derrota en El Sadar con una nueva victoria tras remontar al Elche en Vallecas e imponerse por 2-1 para colocarse en la sexta posición de la clasificación con 16 puntos. El conjunto de Andoni Iraola volvió a mostrarse muy fuerte en su estadio, donde aún no ha perdido tras cuatro partidos y donde fue capaz de reponerse al tempranero gol de Lucas Boyé. Mario Hernández logró el empate antes de la media hora y el partido ya fue casi siempre de color franjirrojo, aunque la victoria no se certificó hasta la segunda mitad gracias a un tanto de Ntekja.

Celta - Sevilla (0-1)

El Sevilla aparcó por un momento ciertas dudas generadas tras su empate ante el Wolfsburgo en Champions y la derrota en Granada antes del parón, con tres puntos claves ante un Celta que no termina de despegar. Y el conjunto de Julen Lopetegui se hizo con el triunfo gracias a su solidez defensiva, que no se resquebrajó pese a no poder contar con sus dos centrales titulares (Koundé y Diego Carlos) y a su mayor efectividad, algo de lo que está adoleciendo el equipo vigués, lastrado por su poco 'punch' ofensivo y la baja forma en ese sentido de Iago Aspas.

Villarreal - Osasuna (1-2)

Osasuna confirmó su gran inicio de temporada y se instaló en posiciones de competición europea después de imponerse 1-2 al Villarreal. Los Jagoba Arrasate fueron superiores en los primeros 45 minutos y obtuvieron su premio con el tanto de Lucas Torró antes de la media hora. El Villarreal se rearmó tras el paso por los vestuarios y desarboló al equipo navarro, que sufrió. Gerard Moreno celebró su vuelta a los terrenos de juego con el tanto del empate, pero un error de Mandi permitió al 'Chimy' Ávila firmar la tercera victoria consecutiva.

Barcelona - Valencia (3-1)

El FC Barcelona sumó tres importantes puntos tras imponerse por 3-1 en el Camp Nou al Valencia en un partido donde continuó evidenciando que necesita mejorar en su fútbol, pero que le sirvió para coger ánimo de cara al Clásico del próximo domingo. El equipo de Ronald Koeman necesitaba no fallar ante su público después de su pobre imagen antes del parón en el Wanda Metropolitano y aunque no brilló en exceso en lo futbolístico, sí demostró que con Ansu Fati y Memphis Depay mejora ostensiblemente en lo ofensivo.

Alavés - Betis (0-1)

El Real Betis se impuso con un gol de Borja Iglesias en el minuto 89 al Deportivo Alavés en Mendizorrotza, un resultado que acerca a los verdiblancos a los puestos continentales y que mantiene al cuadro vitoriano en descenso. Fue un duelo que los de Pellegrini dominaron desde el inicio, con un gol anulado a Canales por fuera de juego, pero fueron los babazorros los que dispusieron de las dos mejores ocasiones de los primeros 45 minutos, en dos malos despejes de Moreno y Bartra que no pudo aprovechar Pellistri. En la reanudación, De la Fuente estrelló un balón en el larguero para los locales, y todo saltó por los aires en el penúltimo minuto.

Espanyol - Cádiz (2-0)

El Espanyol sumó su segundo triunfo seguido tras doblegar a un Cádiz que encaja su cuarta jornada consecutiva sin ganar. El portero argentino Conan Ledesma sostuvo a los suyos en una primera parte que se abrió con un disparo de Pedrosa repelido por él; el de Pergamino también desbarató otra ocasión de Darder antes de sacar una mano impresionante para evitar, en el minuto 38, el tanto de Raúl de Tomás. Previamente, el delantero madrileño se había topado con el palo en un disparo lejano con el que trató de abrir la lata, pero el gol no se le resistió en el día de su 27 cumpleaños.