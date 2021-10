La situación de Sergio Ramos recuerda, desde hace meses, a una montaña rusa. Se pasó la 20/21 con su renovación como telón de fondo y con las idas y venidas entre su agente y Florentino Pérez.

Finalmente las partes no llegaron a un acuerdo y el futbolista quedó libre, haciendo las maletas y partiendo rumbo al poderoso francés. Su salida del Bernabéu fue gris: se marchó lesionado y sin poder despedirse bien de la afición del club blanco.

El capitán se perdió posteriormente la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, competición en la que se hablaba de la posibilidad de su convocatoria por parte de Luis de la Fuente. Sus problemas físicos en el sóleo fueron estirándose hasta el punto de no haber debutado todavía con el PSG.

Los hinchas del PSG ya le han tomado la matrícula. Supuestamente Sergio Ramos estaba bien para exigir al club blanco dos años de contrato pese a su veteranía (35 años), pero lleva meses lesionado y con varias recaídas...

La traición del Real Madrid a Sergio Ramos

El diario ElNacional.Cat desveló recientemente que Sergio Ramos se siente traicionado por el Real Madrid. Florentino llegó afirmar, en 'prime time' en El Chiringuito, que el central no estaba siendo "realista" antes de su marcha, pero el cabreo del andaluz no es con el presidente.

En la familia Ramos están viviendo, como se ha comentado, un calvario a nivel de lesiones en París. Y la presión va en aumento. Sergio Ramos pretende, en estos momentos tan duros, reflexionar sobre el motivo que le ha llevado a sentirse así: consideran que en Madrid habría sido muy distinto.

¿Quién le echó del Real Madrid a Sergio Ramos?

Pues la conclusión a la que ha llegado la familia Ramos es sencilla: Carlo Ancelotti no puso de su parte para que Florentino hiciera un esfuerzo por él.

Se habla de un nuevo caso 'Cristiano Ronaldo 2.0'. En su día, el técnico italiano, tras las discrepancias entre el delantero y Florentino, ya dijo 'no' a que el dirigente se apretara el cinturón. De nuevo hizo lo mismo. Esto se considera una 'traición' en el entorno próximo del futbolista, que siente que su caso era especial y se debía haber tratado con más tacto.

La reacción de Ancelotti al 'adiós' de Sergio Ramos

¿Qué ocurrió al final de las negociaciones? Cuando ya parecía que ninguna de las partes iba a ceder (Ramos pedía dos años y Florentino ofrecía uno más otra posible en base a rendimiento), Florentino pidió consejo al técnico.

El entorno de Sergio Ramos está muy decepcionado con Ancelotti: el técnico no quiso que fuera el líder de su nuevo proyecto en el club en su segunda etapa

El preparador fue claro y trasladó su mensaje definitivo: fue la 'puntilla' final. No quería que Sergio Ramos fuera el líder del vestuario en su nuevo proyecto en el Real Madrid. No es solo que no luchara por que se quedara, es que le empujó a salir. El resto ya es historia.