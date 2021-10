En el acto de presentación del acuerdo de renovación hasta 2027 con el FC Barcelona, Ansu Fati ha dejado muy claro que su lesión en la rodilla ya forma parte del pasado. "Ya me he olvidado. Noto más el cansancio en las piernas que en la propia rodilla. Estoy muy contento porque no siento ninguna molestia, espero seguir así", ha declarado en el Auditori 1899. El barcelonismo, por consiguiente, puede respirar tranquilo: el '10' se encuentra perfectamente y su menisco está completamente recuperado.

Precisamente sobre su nuevo dorsal, Ansu ha agradecido "al club y a los capitanes por confiar en mí" y ha expresado, con naturalidad, que sabrá gestionar la presión propia de relevar a Leo Messi y que quiere seguir su camino. "Podría haberlo llevado otro número, pero me ha tocado este. Estaba dispuesto a llevar el '10' porque al final estoy en el Barça y tengo estar preparado para todo. No es ninguna presión, sino una motivación más. Nadie va a igualar lo que ha hecho Leo, debo seguir mi propio camino", ha justificado.

"Estoy muy agradecido con el club y el presidente por confiar en mí y poder seguir aquí muchos años más. Por suerte lo puedo seguir haciendo. Voy a trabajar cada día más para mejorar como persona y jugador y ofrecer mi mejor versión al club", ha dicho en el inicio de la rueda de prensa.

Antes de dar paso a las preguntas de los periodistas, el Barça ha proyectado un vídeo para el acto en el que le ha comparado con leyendas azulgranas formadas en la Masia como Carles Puyol, Xavi Hernández, Leo Messi o Andrés Iniesta. "Es un sueño estar ahí, al lado de estos grandes jugadores. Aún no he hecho nada, tengo que marcar mi camino. Ojalá hacer una carrera parecida a las suyas", ha reflexionado al respecto.