José María del Nido volvió ayer a la carga. Lo hizo en la antesala de la Junta Extraordinaria que el Sevilla celebrará el próximo 26 de octubre. Allí el abogado tiene previsto echar un pulso al actual presidente de la entidad, José Castro, para hacerse con el control de la entidad hispalense.

"Yo lo que espero es que en la Junta los accionistas elijan libremente entre los dos modelos que habrá. Este movimiento accionarial es inevitable. Si perdemos, iremos a la Junta Ordinaria tres meses después. Y seguiremos comprando acciones. Tengo el respaldo de varios empresarios que creen en mi proyecto de gestión. Voy a volver al Sevilla sí o sí, mañana, pasado o el otro", manifestó Del Nido en los micrófonos de 'Cope Sevilla'.

El expresidente del Sevilla asegura que el club está arruinado y que por eso quiere recuperar el control de la entidad. "La necesidad de acabar con este modelo de gestión se ve en las cuentas del club. Con los números que se han presentado es una vergüenza que el consejo de administración esté remunerado. Me veo abocado a volver para dar un golpe de timón para que la marcha de la sociedad empeore. El Sevilla está arruinado. Nos hemos comido los fondos propios y presentamos la mayor pérdida de la historia del club. No es Del Nido o el caos, el caos son las cuentas actuales", incidió.

"Más que criticar voy a construir. Ya he dicho que Castro ha hecho muchísimas cosas bien pero creo que ahora se pueden hacer mejor. Por ejemplo, una remodelación integral del Sánchez-Pizjuán estilo Santiago Bernabéu".

Cargó contra su hijo

"Dice el refranero que entre padre, hijo y hermano no metas la mano. Está gestionando el club con Castro como si él fuera el dueño de mis acciones. Él sabrá lo que está haciendo. Yo si se lo que está haciendo. Tengo más hijos, a seis. Le he retirado la confianza. No representa a la familia Del Nido. Tengo dos consejeros y no se les da ninguna información", manifestó con dureza el expresidente contra su hijo, que actualmente forma parte del Consejo de Administración.

Con miras a la Superliga

Del Nido, contrariamente al actual presidente del Sevilla, apoya la Superliga europea encabezada por Barcelona y Real Madrid. “Creo que es una buena idea para el fútbol, que quizá ha sido precipitada su exposición al público, inadecuada su explicación a los aficionados y que se podía haber hecho de otra forma y participando más clubes. Posiblemente le habría dicho que sí hubiera participado. Aspiras a ganar 500 millones de euros al año y es una competición donde estaban los clubes más importantes de Europa. Pegarte al grande nunca es malo, pero no sé qué habría hecho porque tampoco conozco todos los detalles”, confesó.