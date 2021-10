Con el futuro de Ronald Koeman en el aire, el FC Barcelona ha emitido a última hora de la tarde un breve comunicado a través de Twitter condenando el comportamiento intolerable de algunos 'aficionados' que increparon al técnico tras la derrota 1-2 en el Clásico.

El técnico está en la cuerda floja (la opción Xavi Hernández gana mucha fuerza) y la gente pide la destitución del técnico. Se produzca o no, no se puede/debe permitir este comportamiento en el mundo del fútbol. "El FC Barcelona condena públicamente las acciones violentas y de desprecio que ha vivido nuestro entrenador a la salida del Camp Nou. El Club tomará las medidas de seguridad y disciplinarias para que no vuelvan a suceder hechos tan lamentables".