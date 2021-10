Muchos fueron los rumores de que la llegada de Sergio Ramos al PSG no sentaron bien a la plantilla del conjunto parisino. Entre ellos a Marquinhos y Kimpembe, centrales con los que tiene que competir el español. Y es que se habla de que estos ven el fichaje del defensor como innecesario, razón por la que enfadó a parte del equipo.

Pues ahora ha salido el central brasileño ha desmentir esto. "Aunque lo ha ganado todo y está construyendo una carrera excepcional, se puede ver que Sergio Ramos todavía tiene hambre. Tiene ese carácter que hace campeones, demuestra que quiere ser parte de la búsqueda de los objetivos que nos hemos marcado. Desafortunadamente, todavía no está en el terreno de juego con nosotros, donde se crean afinidades, donde ganamos experiencia en común. Pero llegará", señaló. Y es que no solo lo desmintió, pues además no dudo en elogiarlo.

De esta manera Marquinhos zanja el asunto y acoge al central con los brazos abiertos. Quiera o no no le queda otra, pues Ramos tiene un contrato de dos años y es de los mejores pagados de la plantilla. De momento está cómodo, ya que con la lesión del español el brasileño sigue siendo titular indiscutible junto a Kimpembe.