El 24 de octubre de 2021 quedará grabado en la retina de los aficionados del Manchester United y el Liverpool tras el partido disputado en Old Trafford. No todos los días se disputa el clásico del fútbol inglés, por lo que la expectación en ambos bandos estaba presente.

Para los red devils será un recuerdo para el olvido, todo lo contrario que para los reds que endosaron un contundente cero a cinco en casa el eterno rival, un resultado doloroso con un grandioso Salah. Cristiano tan solo aportó un gol en el partido que posteriormente sería anulado por posición antirreglamentaria y el portugués terminó desquiciado, incluso pudo ser expulsado en una polémica acción con Curtis Jones.

En la dura resaca del partido, el delantero del United ha subido un post a Instagram junto a un mensaje lamentando el resultado y animando al equipo a seguir adelante: "A veces el resultado no era para el que luchamos. A veces el marcador no es el que queremos. Esto va con nosotros, solo con nosotros, porque no hay nadie más al que culpar. Nuestros aficionados fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Ellos merecen más que esto, mucho más, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!".