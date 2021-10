Todos conocemos a Samuel Eto'o por su pasado como futbolista, pero también como personaje polémico por sus muchos frentes abiertos; en este caso, el camerunés vuelve a ser noticia por la posibilidad que recae sobre su persona de acabar yendo a la cárcel por desoír a la Justicia española desde el pasado 2019.

El ex jugador del F.C. Barcelona no responde a la demanda de Erika Do Rosario Nieves, quien pide una prueba de paternidad sobre él para demostrar que su hija es también del camerunés. Pero Samuel Eto'o no está por la labor de acudir a la llamada de la Justicia, y desde entonces, acumula más de 60.000 euros de deuda pendiente de la pensión de 1.500 euros al mes que debía de pagar; una deuda que sigue subiendo porque sigue sin acudir a la vista.

El abogado de Erika, el letrado Fernando Osuna, ha explicado en El Español que Eto'o "no ha pagado, pero está obligado. Puede ir a la cárcel si sigue sin pagar. Además de embargarle lo que tenga, que es mucho, puede ir a la cárcel porque en España es un delito. Nosotros tampoco queremos hacer sangre, y si la paga por las buenas, bien. Si se sigue negando, presentaremos una querella por incumplimiento de deberes familiares. O, lo que es lo mismo, por abandono de familia".