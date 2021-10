"Es un problema social, no solo aquí, sino en todo el mundo". Así valoró Ronald Koeman los incidentes que tuvo que vivir de cerca mientras abandonaba el Camp Nou tras el clásico ante el Real Madrid. El neerlandés fue increpado por los aficionados e incluso algunos decidieron pasar a la acción y golpearon y escupieron en su coche. Hoy, en la previa del duelo ante el Rayo Vallecano, Koeman ha valorado la situación.

"Es un problema social, no creo haya solución a lo que pasó en mi salida del Camp Nou, es gente con problemas de educación, no saben lo que son normas y valores. El ambiente en el campo fue todo el contrario incluso con 0-2. No hay que fijarse mucho en estas personas. Ya lo vemos en los vídeos que nos graban en la ciudad deportiva al salir y entrar", indicó.

Por un momento, a Koeman se le pasó por la cabeza salir del coche, pero finalmente recapacitó: “No pasé miedo en el coche, iba con mi mujer al lado, dos personas más atrás… Hubo un momento que pensé voy a salir y luego pensé mejor que no. Entiendo que la gente no esté contenta pero no esperas esto. Hay mucho ‘tik tok’ y esperan que te metas con ellos”.

Por último, el técnico neerlandés lamentó que el suyo no sea el único caso en el Barça. "Parece que solo ha sido conmigo, pero jugadores con sus familias han pasado lo mismo. Conmigo por ser el culpable quizá sea más exagerado, aunque incluso a Carles Puyol le ha pasado lo mismo. Hay que buscar una fórmula para salir del campo que no se repita esto. Es un problema social que hay en todo el mundo", añadió el preparador neerlandés.