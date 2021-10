Gil Manzano volvió a encontrarse en el centro de la polémica otra jornada más. Es un habitual. Hace pocos días ya se inventó un penalti de Gayà sobre Ansu que perjudicó gravemente al Valencia CF de Bordalás frente al Barça de Koeman. No era la primera vez ni será, seguramente, la segunda. Respecto a la polémica del día de hoy en el partido disputado entre Alavés y Elche en Mendizorroza, el colegiado decidió anular el gol de Carrillo pasado el minuto 80. Guido Carrillo puso el 1-1 en el marcador después de que Lejeune despejase de manera errónea el esférico, dejando en ventaja al argentino y, de manera acrobática, pusiese el empate. Sin embargo, Gil Manzano anuló la acción al detectar un fuera de juego que generó controversia.

La acción recordó a la que le dio la Liga de las Naciones a Francia mediante el gol de Mbappé, en la que Eric García intervino en la jugada sin desviar la trayectoria del balón. En el caso del Alavés-Elche, el colegiado interpretó que el zaguero vitoriano no quería jugar intencionadamente la pelota, cuando el francés hace el gesto de despejar el balón. Una jugada en la que Escribá no dudó en opinar. "Cada día dicen una cosa y luego la contraria. Tenía la sensación de que iba a ser gol porque me parecía que el defensa había intentando despejar y si eso es voluntario habilita el gol", dijo el técnico.

En conclusión, el motivo por el que anularon el gol de Carrillo y no el de Mbappé es simplemente por el desconocimiento del reglamento por parte de los colegiados del VAR que fueron los encargados de facilitar la victoria de Francia en la final de la 'Liga de las Naciones'.