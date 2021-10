El PSG se plantea la llegada de Rüdiger otro central para reforzar su defensa ante el estado físico de Sergio Ramos, que aún no ha debutado con el conjunto parisino. El central del Chelsea queda libre este verano, aunque lo realmente alarmante es que Ramos todavía no tiene fecha de regreso definitiva, más allá de que el club francés hable de la próxima semana como posible fecha de vuelta a los entrenamientos del camero en su último comunicado: "El programa de recuperación de Sergio Ramos, coordinado por el cuerpo médico, evoluciona muy bien. La recuperación continua con el grupo puede producirse en el transcurso de la próxima semana”.

Inicialmente estaba previsto que fuese esta semana cuando se reincorporase, aunque según una información de Antón Meana en Cadena SER, el problema está afectando al fútbolista más allá del ámbito físico y ya no es cuándo volverá, sino si podrá competir al máximo nivel de forma sostenida: “Hay muchas dudas con la lesión de Ramos y le está afectando anímicamente, porque Ramos siempre ha sido una persona que controlaba su cuerpo y esto le supera. De las fuentes que les pido información, ninguna es optimista respecto a la recuperación de Ramos. La recuperación no va bien, tampoco va mal, pero no va bien. Va lenta y tiene molestias en el sóleo. La preocupación es máxima. Ramos no está bien y el PSG lo sabe. Lo más importante no es cuándo debuta Ramos, sino si podrá jugar de manera regular”. Ramos jugó su último partido oficial el pasado 5 de mayo, con el Real Madrid contra el Chelsea en Stamford Bridge. Fichó por el PSG el 8 de julio y no ha podido debutar con su nuevo equipo a causa de la lesión en el sóleo de su pierna izquierda.