La pasada temporada, el F.C. Barcelona femenino conquistó todos los campeonatos posibles: ganó la Primera Iberdrola, la Copa de la Reina y la UEFA Champions League. Los resultados llegaron como a sus jugadoras les gusta: “Al estilo Barça”, responde contundente Mapi León. Un juego que consiste en “tratar bien el balón y avanzar como un equipo, como viajar juntas”. Y a base de buen juego y de buenos resultados, están “robando” espectadores al fútbol masculino y recibiendo cada vez más apoyo y reconocimiento.

- ¿Cómo se vive desde dentro la situación tan delicada que está atravesando el Barça como club?

Creo que hay que tener un poco de calma. Si el club no está pasando por un buen momento es ahora más que nunca cuando hay que apoyarlo. La pandemia ha hecho daño a muchas instituciones y a la economía en general, pero poco a poco nos estamos reponiendo y con paciencia y trabajo todo volverá a estar como antes.

-¿Han cambiado mucho las cosas en el fútbol femenino en los 10 años que llevas como profesional?

Cambios ha habido muchos. El nivel de afición y de seguimiento ha crecido mucho, también el interés de los medios, de los patrocinadores… Al ir por la calle notas que la gente te reconoce y esto era algo que parecía inviable. Las cosas están cambiando mucho, yo jamás habría imaginado que podría llegar hasta donde estoy.

- ¿Cuál es el papel de los patrocinadores en ese cambio?

Muy importante. Que patrocinadores como Iberdrola apuesten por el deporte femenino –no sólo por el fútbol– hace que nos sintamos respaldadas. Sabes que hay alguien ahí para apoyarte, para acompañarte en el camino. Es como si alguien te dijera: ‘Te voy a ayudar porque creo en ti y quiero que crezcas’. Los patrocinadores también nos dan visibilidad: te ponen en un anuncio, te ponen en un cartel, así es como la gente te ve. Antes no salíamos en ninguna parte. ¿Y cómo vamos a tener seguidores si no saben que existes?

-¿A quién seguías tú de niña? ¿Qué fotos había en tu habitación?

No era muy fan de los posters, ni siquiera era muy futbolera, me apasionaba jugar, pero no era tan fan de ver partidos. Pero ahora sí veo que hay niños y niñas que sienten esa admiración. Te piden fotos y autógrafos y algunos están temblando por nervios, por ganas de acercarse. ‘¡Buah, es Mapi!’, dicen, y te das cuenta de que en ese momento esa persona es súper feliz. Yo soy una persona normal y corriente, solo que se me da bien jugar al fútbol pero en ese momento les has hecho felices.

-¿Te hace ilusión pensar que puedes ser un modelo a seguir?

Somos el ejemplo de muchas niñas y niños, es una responsabilidad y tenemos que tener muy clara la imagen que damos y que nos pueden imitar. Si en un partido eres antideportiva o te comportas mal hay niños que pueden tomarlo como ejemplo. A este nivel hay que cuidar mucho todos los detalles.

-¿Has tenido que ser muy valiente para desmarcarte de los estereotipos?

Habrá niñas que lo habrán pasado muy mal, seguro, y que habrán tenido un montón de problemas pero no ha sido mi caso. Para cambiar el mundo no hace falta que lo que se cuente sean siempre historias malas, mi historia no es así. He tenido mucha suerte: en el colegio jugaba y me trataban como uno más, me sentía apoyada, luego cuando jugué con niños en fútbol sala tampoco han tenido feos conmigo, era un jugador más. Crecí en un entorno maravilloso y creo que eso también debería ser un ejemplo que hay que contar. Todos conocemos historias negativas y de discriminación, pero hay que contar también que este es el camino correcto, yo lo viví. Igual mis padres algún comentario tuvieron que aguantar, porque a los niños no les gusta que les regatee una niña, pero yo me lo pasaba super bien y no me enteraba.

-¿Cuáles crees que son las cualidades que te han llevado hasta donde estás?

Que soy muy competitiva. Odio perder y por eso siempre me han podido las ganas de entrenar más, de esforzarme al máximo. Si me ganan porque otro equipo es mejor, te doy la mano y te aplaudo, pero que no sea porque yo no diera absolutamente todo. Si he llegado aquí es por mi carácter que me empuja a mejorar y a exigirme, si no podemos llegar más alto, que no sea porque yo no lo he dado todo.

-Del patio del colegio a jugar mundiales y ganar la Champions League. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante de tu carrera?

Es difícil elegir uno. Cuando debutas con el primer equipo a los 15 años, cuando llegas a la Selección, la primera vez que ganas una copa, una liga... Las primeras veces siempre marcan mucho y hay muchos momentos muy bonitos. Pero a nivel deportivo, lo más brutal fue ganar la Champions, eso lo veía tan lejos, ¡tan lejos! Nunca jamás hubiera pensado que yo iba a ganar una. Perdimos aquella primera final en Budapest que fue un desastre y te vas de allí con cara de tonta. Y dos años después de mucho curro, trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo llegamos a otra final. Cuando ya has perdido una, con una sangría de goles y has tenido esa sensación de no saber qué hacer ni cómo salir de aquello, tienes miedo, tienes dudas, pero estábamos tan bien anímicamente y el equipo estaba jugando tan bien que piensas: ‘Hemos vuelto y venimos a ganar!’ Y todo fue rodado. La sensación fue mucho mejor que cualquier sueño.

-En la recta final del año en el que lo has ganado todo: ¿qué balance haces de 2021?

Ha sido maravilloso, un año redondo. Lo que hemos conseguido es algo muy complicado: ganar un triplete, la Primera Iberdrola, la Copa, la Champions, no puedes pedir mucho más. Nos ves jugar y puede parecer fácil pero no lo es para nada, es mucho trabajo y eso hay que valorarlo. Deportivamente ha sido un año perfecto.

-¿Cuál es tu deseo para 2022?

Repetirlo. Lo estamos intentando y sería maravilloso, pero es muy difícil. Cuando lo has ganado todo, a veces puedes perder ambición y sin eso no tendría sentido seguir jugando. Pero nosotras la tenemos, no hay mayor motivación que pensar que eso es pasado y que queremos repetir. Entrenamos con una sola ambición: para repetirlo.