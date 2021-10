Pasan las semanas y Sergio Ramos continúa sin debutar con el PSG. El club francés se las prometía felices cuando consiguió hacerse con los servicios de uno de los mejores centrales de los últimos tiempos a coste cero. Sin embargo, una larga lesión está desesperando tanto a los hinchas como a los miembros del cuadro parisino.

Las últimas informaciones apuntan a que Sergio Ramos se negó a debutar en el clásico francés frente al Olympique de Marsella después de que los médicos dieran el visto bueno para su vuelta a los terrenos de juego. El central español habría entendido que el OK médico se trataba más de una manera de forzar al futbolista que realmente porque ya consideraban que estaba al cien por cien.

Esta presión, sumada a las últimas informaciones que le relacionan con una posible salida al Newcastle o al Inter de Miami, habrían enfadado al Sergio Ramos, que no contempla abandonar Francia por el momento. Tanto su representante y hermano René como el propio futbolista ya han trasladado a la cúpula parisina que no volverá al césped hasta que no considere que está al cien por cien.