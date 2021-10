Laporta y su junta directiva decidieron, tras la derrota en Vallecas contra el Rayo, destituir a Ronald Koeman. Esta decisión, como ya informamos en SPORT, comporta tener que finiquitar los emolumentos que el club le debe, unos 12 millones de euros. En referencia a dicho tema, Lluís Canut, en declaraciones para el 'Tot Gira' de Catalunya Ràdio, avisó de que el técnico neerlandés ha recibido una propuesta a la baja, pero que: "Quiere cobrar hasta el último céntimo".

En relación con las cifras de dicha liquidación, el periodista explicó las cifras de esta forma: "Son 12 millones, pero quiero aclarar que en estos no tiene nada que ver la liquidación del contrato con la federación holandesa, que eran unos 5 que ya abonó el Barça en su momento. No sé si en estos doce se incluye también lo que se tiene que pagar a su cuerpo técnico o es únicamente lo que queda liquidar con él, teniendo en cuenta que aplazó el 45 por ciento de su contrato la temporada pasada cuando el club sufría las consecuencias del coronavirus".

"Ha habido una propuesta a la baja"

Siguiendo con dicho tema de la cantidad que tiene que liquidarle el club al técnico neerlandés, Canut explicó que en las primeras conversaciones con el Barça, Ferran Reverter presentó una propuesta a la baja: "En las primeras conversaciones que ha habido entre el representante de Koeman y el CEO del Barça, ha habido una propuesta a la baja, creo que entre los 7 u 8 millones, pero claro, lejos de los 12 largos que tiene por cobrar Koeman y que en principio quiere cobrar hasta el último céntimo de este contrato".

Al escuchar que no quería perdonar ni un céntimo, el entrevistador le preguntó ¿no perdonará nada?, a lo que Lluís Canut le reiteró: "No, bueno, es un contrato firmado que las dos partes aceptaron, no está hecho por la actual junta, pero si es un contrato reconocido y no se trata de perdonar o no perdonar, el que está firmado se tiene que cumplir".

Tras las declaraciones del periodista de Esport 3, cercano a Ronald Koeman, parece que no se llegará a un acuerdo rápidamente y el tema del emolumento dará de que hablar.