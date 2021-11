Alaba, fichaje estrella del Real Madrid esta temporada tras llegar a coste cero procedente del Bayern Múnich, ha concedido una entrevista en 'Kicker' en la que ha repasado la actualidad de la entidad merengue y, como no podía sr de otro modo, ha sido cuestionado sobre la comparación de su rendimiento con el de Sergio Ramos, circunstancia que el futbolista ha aprovechado para desmarcarse del central de Camas: "Desde el primer día hice hincapié en que no he venido aquí para que me comparen con otro jugador. He venido aquí para escribir mi propia historia y jugar mi juego. Recibo las comparaciones de vez en cuando, pero no me ocupo mucho de ellas. La gente acepta que ahora estoy aquí y quiero jugar mi fútbol, escribir mi historia con el Madrid. Además, somos tipos de jugadores diferentes y es difícil compararnos".